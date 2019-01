Den bedragerisigtede Carlos Ghosn siger, at hans handlinger foregik med Nissan-ledelsens fulde kendskab.

Den fængslede Nissan-boss Carlos Ghosn mener, at anklagerne mod ham om bedrageri og skatteunddragelse er grundlæggende "ubegrundede og uretfærdige".

Det siger den vanærede erhvervsmand og tidligere chef for Renault-Nissan-Mitsubishi-alliancen ved det første retsmøde i sagen mod ham. Mødet fandt sted i Tokyo.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er Ghosns første offentlige kommentarer til anklagerne om, at han over en længere årrække skulle have begået massivt bedrageri med skatteunddragelse i forbindelse med sine milliongager.

- Ærede dommer, jeg er uskyldig i anklagerne mod mig. Jeg har altid handlet med integritet, og jeg er aldrig tidligere blevet beskyldt for kriminelle forseelser, sagde han under retsmødet.

I årevis har Carlos Ghosn været en af de mest markante skikkelser i den globale automobilindustri. Han har ifølge mange analytikere en stor del af æren for, at den skrantende japanske bilproducent kom ovenpå igen.

Men da en intern undersøgelse i Nissan Motor i slutningen af november viste, at Ghosn skulle have fiflet med indrapportering af løn, blev han afsat som bestyrelsesformand. Mitsubishi har efterfølgende gjort det samme.

Undersøgelsen og bevisindsamlingen har efter sigende været undervejs i flere måneder. Da resultatet forelå, overdrog bilproducenten sagen til de japanske myndigheder i slutningen af november.

Den 64-årige Ghosn blev anholdt 19. november sammen med en anden topchef i Nissan, Greg Kelly. Også Kelly er tiltalt for lignende svindel.

Myndighederne mistænker de to for at have underrapporteret deres milliongager. Det skulle være sket for at slippe billigere i skat.

Det påståede bedrageri skal have stået på fra 2011 til 2015.

- Jeg er blevet anholdt og tilbageholdt på baggrund af meritløse og ubegrundede beskyldninger, lød det fra Carlos Ghosn under retsmødet.

Han udtaler samtidig, at alle hans handlinger i forbindelse med skatterapportering og lønudbetalinger er foregået "med fuld kendskab og accept fra de relevante overordnede i virksomheden".

Udtalelserne er de første fra Ghosn i de syv uger, der er gået siden anholdelsen i november.

Ud over Carlos Ghosn og Kelly har de japanske myndigheder tiltalt Nissan Motor for at have misinformeret selskabets aktionærer og offentligheden i selskabets årsregnskaber.

