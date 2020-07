I årets andet kvartal har det sociale medie Facebook løftet sine reklameindtægter med ti procent.

Facebook har løftet sine reklameindtægter med ti procent til 18,3 milliarder dollar - svarende til 116 milliarder kroner - i april, maj og juni.

Det fremgår af det sociale medies regnskab for perioden, der er offentliggjort torsdag aften.

Indtjeningen er tæt på fordoblet til 5,2 milliarder dollar - eller 33 milliarder kroner. Det skyldes færre hensættelser til udgifter til retssager.

- Vi er glade for at kunne give små forretninger de værktøjer, de mangler for at vokse og have succes online i disse udfordrende tider, siger topchef Mark Zuckerberg i en kommentar til regnskabet.

