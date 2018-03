Facebook vil give brugere en genvej til at slette data. Det er mediet dog allerede forpligtet til fra slutmaj.

Menlo Park. Facebook er egentlig bare et par måneder forud, når de lover brugerne en genvej til at slette egne data og varsler flere ændringer i privatlivsindstillingerne.

For når EU's nye databeskyttelsesforordning træder i kraft fra 25. maj, bliver Facebook og øvrige virksomheder alligevel pålagt at foretage sådanne ændringer.

Det fortæller seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk Anette Høyrup.

- Det er en naturlig reaktion på den krise, de har. Men ændringerne følger blot den kommende databeskyttelsesforordning, der træder i kraft 25. maj.

- Det er rigtig godt, at Facebook har lyttet til kritikken. Men de skulle lave de her ændringer alligevel på linje med europæiske virksomheder, så det er ikke så overraskende, siger Anette Høyrup.

Facebook er kommet i noget af et stormvejr, efter at det i de seneste uger er blevet afsløret, hvordan det er lykkedes det britiske analyseselskab Cambridge Analytica at få adgang til data fra 50 millioner amerikanske profiler på Facebook.

EU's kommende databeskyttelsesforordning skærper kravene til behandling af borgeres fortrolige oplysninger og medfører samtidig højere bødestraffe.

Det er primært, efter at forordningen er trådt i kraft, at Forbrugerrådet Tænk vil have et ekstra øje på giganter som Facebook og Google.

- En del af den nye forordning er, at datatilsynene på tværs af EU skal arbejde sammen, hvilket kan være med til at forbedre forbrugerbeskyttelsen, fordi vi kommer væk fra den fragmenterede beskyttelse på tværs af EU.

- Nogle datatilsyn har kørt sager mod Facebook, mens andre ikke har. Efter den 25. maj bliver reglerne strammere, og så vi vil holde ekstra øje med Facebook, siger Anette Høyrup.

Ifølge Facebook bliver også deres datapolitik og servicebetingelser opdateret i løbet af de kommende uger.

/ritzau/