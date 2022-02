»Det handler om, at de sætter en pistol for panden af politikerne nu.«

Så simpelt kan det siges om weekendens Meta-melding, der gik på, at de kan blive nødsagede til at lukke for europæeres adgang til Facebook og Instagram.

Ordene er Benjamin Rud Elberths, og han er digital rådgiver og ekspert i sociale medier.

Han sammenligner udmeldingen med den russiske præsident Vladimir Putins trusler om at lukke for EU-adgangen til russisk gas.

»Meta oplever så meget modstand mod dem politisk, så de nu er nødt til at true: 'Giver I os ikke gode vilkår, så fjerner vi rørene til folks kommunikation.'«

Det var det britiske finansmedie CityAM, der fandt en passage i en rapport udarbejdet af virksomheden Meta - det, der tidligere hed Facebook.

Heri skriver selskabet, at hvis de ikke længere får lov til at opbevare data om EU-borgere på amerikanske servere, så kan de blive tvunget til at lukke for adgangen til Facebook og Instagram: '[...] Hvis en god løsning ikke findes, vil vi sandsynligvis ikke kunne tilbyde nogle af vores kerneprodukter og tjenester, herunder Facebook og Instagram, i Europa.'

»Især i EU er man begyndt at ville begrænse det, Facebook tidligere har fået lov til. Og nu reagerer Mark Zuckerberg (Metas direktør, red.) på det, siger Benjamin Rud Elberth.

Foto: Benjamin Rud Elberth

EU er nemlig de seneste par år begyndt i større og større grad at forsøge at regulere techgiganterne og deres brug af data og algoritmer.

Og selvom det kan virke populært at slå løs på Facebook fra andre platforme som Twitter og Reddit, så er der altså 3,8 millioner danskere på Facebook hver dag, forklarer Benjamin Rud Elberth.

»I folkedybet ville mange få sig et chok, hvis de pludselig mistede adgangen til Facebook og Instagram.«

»Og selvom Facebook ikke længere er et guldæg for små erhvervsdrivende, så er der jo et utal af Facebook-grupper for fodboldklubber, børnehaver, hækleklubber og så videre. Og det vil være et kæmpe slag for alle de her foreninger, hvis denne infrastruktur pludselig mangler. Så er der pludselig ikke ild i komfuret mere,« siger han.

Men er det så realistisk? Kommer Meta til at gøre alvor af det og fjerner adgangen i Europa?

»Nej. Det gør de ikke. Facebook er relativt ligeglade med pengene i de små lande, men EU er en relativt stor klods. De siger selv, det ikke er en trussel, men en konstatering.«

»De føler sig trængt op i en krog af reguleringen og siger derfor: 'Presser I os for hårdt, kan vi ikke gøre forretninger'.«

Faktisk ser eksperten det slet ikke som en regulær trussel.

Mark Zuckerberg, da han præsenterede anvneskiftet fra Facebook til Meta. Zuckerberg har været i spidsen for Facebook, siden siden gik i luften i 2004. Foto: META HANDOUT

»Jeg ser det mere som klynk end som en trussel. Teatertorden og klynk.«

Truslerne er en reaktion på, at EU-Domstolen i 2020 kom frem til, at de nuværende regler er ulovlige.

Den afgørelse kom efter en klage fra den østrigske privatlivsaktivist Maximilian Schrems, der var utilfreds over 'Facebook Ireland', virksomhedens europæiske hovedkvarter.

Schrems havde klaget til den irske databeskyttelsesmyndighed over Facebook Irelands overførsel af personlige data til sit moderselskab i USA. Han spekulerede på, om de var tilstrækkeligt beskyttet i USA.

EU-Domstolen fastslog derfor, at der skal laves nye regler for udlevering af persondata mellem EU og USA. De hidtidige regler bliver brugt af over 5000 amerikanske selskaber, herunder Google, Microsoft og Apple, og det ventes også at få store konsekvenser for dem.