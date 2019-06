Det sociale medie Facebook lancerer et helt nyt tiltag.

Facebook laver sin egen kryptovaluta ved navn Libra, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Målet er ifølge The Guardian intet mindre end at revolutionere, hvordan vi mennesker over hele verden betaler for varer eller tjenester over internettet.

'Idet tæt på 2,4 milliarder mennesker bruger Facebook hver måned, kan Libra blive en finansiel 'game changer',' skriver det britiske medie.

Ifølge The Guardian hævder topfolk hos Facebook, at Libra vil give mange millioner af mennesker, som ikke har en bankkonto, men har adgang til en mobiltelefon, muligheden for at betale for varer og overføre penge til andre.

Kryptovalutaen bliver til i samarbejde med blandt andre PayPal, Uber, Spotify, Visa og Mastercard.

Samarbejdspartnerne investerer hver især 10 millioner dollars (ca. 66,2 millioner kroner) i kryptovalutaprojektet, skriver det danske IT-medie Version 2.

Facebook har planer om at indhente op til en milliard dollars (6,6 milliarder kroner) i investeringer, så der er lang vej endnu.

Hidtil har kryptovalutaer som eksempelvis Bitcoin ikke kunnet konkurrere mod traditionelle betalingsformer som kontanter, kreditkort og MobilePay.

Det skyldes blandt andet kryptovalutaernes meget svingende kursværdi og at forholdsvis få benytter betalingsformen.

Facebooks nye kryptovaluta kan dog få en fordel af, at store financielle institutioner har valgt at investere i projektet, skriver Version 2.

Libra bliver en såkaldt stablecoin, hvilket vil sige, at den bliver bundet op på værdien af et bestemt aktiv. I Libras tilfælde blivder det en samling af nationale valutaer.