Efter dialog med forbrydermyndigheder og EU har Facebook ændret de betingelser, brugerne skal acceptere.

Facebook har ændret brugerbetingelser efter en dialog med EU om at skabe større åbenhed om salg af personers data.

Det sociale medie har ifølge EU-Kommissionen ændret betingelserne, som brugerne skriver under på, så det nu fremgår, hvordan brugernes data benyttes til blandt andet målrettet markedsføring.

Det sker efter dialog med EU-Kommissionen og forbrugermyndigheder i Europa.

Det var på høje tid, mener EU's kommissær for retlige anliggender og forbrug, Vera Jourova.

- En virksomhed, som vil genskabe tilliden hos brugerne efter skandalen med Facebook og Cambridge Analytica, bør ikke skjule bag indviklet jurasprog, hvordan den tjener milliarder på folks data, siger Jourova.

I 2018 kom det frem, at analysevirksomheden Cambridge Analytica havde udnyttet et hul i Facebooks sikkerhed. Den havde høstet data fra op til 87 millioner brugere. Det var sket uden samtykke.

Sagen førte til, at Facebooks grundlægger og øverste chef, Mark Zuckerberg, måtte stille op til høring i Kongressen i USA. Han måtte også forsvare sig i flere parlamenter i Europa.

De nye betingelser giver en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan det sociale medie sælger data til andre virksomheder. Det vil desuden fremgå, hvordan brugere kan lukke deres konto.

- Ved at samle kræfterne har forbrugermyndigheder og kommissionen været i stand til at beskytte brugernes rettigheder, siger Jourova.

Facebook beskriver i betingelserne, at mediet ikke vil tage betaling fra brugerne, mod at brugerne til gengæld accepterer at dele data, og at de går med til, at de vil få reklamer.

/ritzau/