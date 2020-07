Det er slut. Facebook har givet op.

Den sociale mediegigant har valgt at lukke sin konkurrent til den kinesisk-ejede videodelings-app TikTok.

Det er slet ikke sikkert, du vidste, den eksisterede. Men i 2018 introducerede Facebook appen Lasso, som i bund og grund kan det samme som den voldsomt populære TikTok-app.

Her optager brugerne små videoer af sig selv, som andre kan shoppe rundt i.

Men mens TikTok gennem de seneste år er buldret frem med millioner af brugere på verdensplan, har Lasso levet et anderledes stille liv.

Faktisk har det været så stille, at appen lukkes endegyldigt 10. juli. Det skriver New York Post.

Det er langt fra første gang, Facebook må give op, når det kommer til at lave kopier af konkurrenternes succeser.

Blandt andet måtte Mark Zuckerberg og co. lukke deres Snapchat-konkurrent Poke. Og Instagram-konkurrenten Camera fik også en kort levetid.

TikTok ser ud til at have sejret over konkurrenten Lasso, der lukker 10. juli. Foto: OLIVIER DOULIERY

I stedet valgte Facebook at købe Instagram for en pris på 1 milliard dollars.

Og netop Instagram har ikke givet op i forhold til at tage kampen op mod TikTok.

Her skal tjenesten Reels forsøge at tage markedsandele fra TikTok, som har været en del i modvind herhjemme på det seneste.

Ikke mindst fordi eksperter i B.T. har udtalt, at tjenesten høster enorme mængder data fra sine brugere.

Som det er tilfældet i TikTok, vil Reels også give sine brugere mulighed for at optaget videoer på omkring 15 sekunder, samt lægge lyd og grafik på.

Om det ender som endnu et forgæves forsøg på at slå en social medie-konkurrent fra Facebooks side, vil kun tiden vise.