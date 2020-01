Verdens største sociale netværk fortsætter med at blive større. Det samme gør udgifterne, viser regnskab.

Verdens største sociale netværk, Facebook, får stadig flere aktive brugere. Det fremgår af selskabets regnskab for fjerde kvartal.

Ifølge regnskabet har Facebook i dag 1,66 milliarder daglige brugere. Det er lidt over det forventede niveau på 1,65 milliarder.

Både omsætning og indtjening ligger en tand over det forventede niveau for fjerde kvartal.

Selv om omsætningen er steget med 25 procent til 21,08 milliarder dollar - 143 milliarder kroner - dækker det over den laveste kvartalsmæssige vækst nogensinde for Facebook, skriver Bloomberg News.

Det sker samtidig med, at selskabets udgifter er steget med 34 procent til 12,22 milliarder dollar - 83 milliarder kroner - i fjerde kvartal.

Facebooks aktie faldt markant umiddelbart efter onsdagens præsentation af regnskabet.

Facebooks topchef og stifter, Mark Zuckerberg, glæder sig dog over resultatet.

- Vi havde et godt kvartal og en stærk afslutning på året, hvor vores netværk og forretning er vokset, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Facebook har været under pres de seneste år, hvor politikere og brugere har kritiseret selskabet for dets håndtering af privatdata.

Samtidig er Facebook blevet kritiseret for ikke at sætte ind over for kampagner, der spreder disinformation på platformen.

- Det er et selskab, der har bevist, at det kan modstå vedvarende kritik af dets procedurer og stadig levere vækst i omsætning og antallet af brugere, siger Debra Aho Williamson, chefanalytiker ved eMarketer, ifølge AFP.

Facebook tjener milliarder af dollar, selv om tjenesten er gratis for brugerne.

Ud over det sociale medie Facebook ejer selskabet også billedtjenesten Instagram, beskedtjenesten Messenger og WhatsApp.

Langt den største del af indtjeningen kommer fra reklamer, som brugerne ser på tjenesterne.

/ritzau/