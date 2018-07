Facebooks aktie falder drastisk efter et kvartal, der blandt andet har været præget af en skandale om datalæk.

San Francisco. Verdens største sociale medievirksomhed, Facebook, præsenterede sent onsdag aften et skuffende regnskab.

Både på omsætning og på væksten i aktive brugere skuffer giganten.

Aktien i Facebook, der ellers var steget med 23 procent i år til lukkerekord onsdag, inden offentliggørelsen af tallene, styrtdykker derfor i eftermarkedet med cirka 20 procent.

Det sker efter et kvartal, hvor Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, blandt andet har været tvunget til at vidne for den amerikanske kongres og for EU-Parlamentet i forbindelse med skandalen om datalæk fra Facebook.

Skandalen begyndte at rulle i marts, da det kom frem, at det kontroversielle analysefirma Cambridge Analytica havde høstet data om amerikanske vælgere på Facebook.

I alt er 87 millioner Facebook-brugeres private oplysninger blevet givet til det britiske analysefirma.

Aktiens fald koster også på formuen hos stifter og topchef Mark Zuckerberg.

Ifølge Bloomberg News svarer et fald på 20 procent til, at Zuckerbergs aktiebeholdning mister næsten 17 milliarder dollar i værdi.

Dermed glider Mark Zuckerberg fra en tredjeplads ned til en sjetteplads i Bloombergs milliardær-indeks, der føres an af Amazons Jeff Bezos og Microsofts Bill Gates.

Facebook oplyser i regnskabet, at man i kvartalet havde 2,23 milliarder aktive brugere om måneden. Her lød konsensus ifølge Bloomberg News på, at selskabet ville have 2,25 milliarder aktive brugere.

Facebook kom gennem kvartalet med et justeret overskud per aktie på 2,06 dollar, og omsætningen steg med hele 42 procent til 13,23 milliarder dollar.

Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 2,01 dollar og en omsætning på 13,33 milliarder dollar.

En medvirkende faktor til det voldsomme kursfald er afdæmpede forventninger til resten af året.

Facebooks finansdirektør, David Wehner, siger ifølge Bloomberg News, at omsætningsvæksten vil fortsætte med at aftage året ud.

/ritzau/