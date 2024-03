Det kan påvirke driften af Meta, der står bag Facebook, hvis stifter Mark Zuckerberg kommer til skade.

Meta, der står bag de sociale medier Facebook og Instagram, advarer sine aktionærer om stifter og ejer Mark Zuckerbergs interesse for kampsport.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til det amerikanske børstilsyn, skriver nyhedsbureauet dpa.

I meddelelsen lyder det, at den kampsport, Zuckerberg dyrker, indebærer en risiko for "alvorlig skade og dødsfald".

Skulle Zuckerberg som resultat af en skade blive sygemeldt, kan det have konsekvenser for driften af Meta, lyder det.

Sidste år blev Zuckerberg opereret i knæet, da han rev sit korsbånd over under forberedelserne til en kamp.

Det er ifølge dpa første gang, at Meta over for sine investorer har henvist til topchefens hobby på den måde.

39-årige Zuckerberg er både bestyrelsesformand og administrerende direktør i Meta, som han stiftede under navnet Facebook for 20 år siden.

Det er ikke første gang, at Zuckerbergs kampsportshobby er kommet på tale.

Sidste år blev han enig med Tesla-medstifter og topchef Elon Musk om at gå ind i en ottekantet ring for med slag og spark at afgøre, hvem af dem der er sejest. Kampen blev dog aldrig til noget.

Selv om Facebook-grundlæggeren ejer under 50 procent af Metas aktier, har han en bestemmende indflydelse i selskabet, da han med sine aktier har flere stemmerettigheder end den almene aktionær.

Meta fremlagde for nylig regnskab for fjerde kvartal i 2023, som resulterede i et overskud på 14 milliarder dollar ud af en omsætning på 40,1 milliarder dollar.

Det svarer til henholdsvis 96 milliarder og 275 milliarder kroner.

Værdien af selskabets aktie er steget med 147 procent i løbet af det seneste år til 459 dollar, svarende til knap 3200 kroner.

/ritzau/