100 stillinger bliver snart nedlagt.

Det sker i forbindelse med, at virksomheden Saint-Gobain Gyproc, der i mange år har produceret gipsplader og elementer til gipslofter, lukker deres fabrik i Kalundborg.

Det skriver TV 2 Østjylland.

»Vi er selvsagt utroligt kede af beslutningen om at lukke produktionen – ikke mindst, fordi det betyder, at vi er nødt til at sige farvel til gode og loyale kollegaer,« siger fabrikschef Søren Arens i en pressemeddelelse.

Virksomheden lukker deres produktion i Kalundborg, fordi der har været overkapacitet af deres produkter på det nordeuropæiske gipsmarked.

Lukningen af fabrikken har fået byens borgmester, Martin Damm (V), til at udtale sig om den 'ærgerlige' situation.

»Fabrikken har været en del af Kalundborgs dna. Det er en gammel traditionsrig virksomhed, og mange af medarbejderne har været der i rigtig mange år,« siger han.

Han påpeger dog, at en stor efterspørgsel på arbejdskraft i kommunen, ikke vil gøre det særlig svært for de 100 mennesker at finde sig et nyt job i Kalundborg.