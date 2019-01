Snart er det slut med at pakke rejer i Aalborg.

I år lukker Royal Greenland nemlig den ene af sine to fabrikker i Aalborg.

Royal Greenland, der er ejet af Grønlands hjemmestyre er verdens største producent af koldtvandsrejer. Selskabet, hvis hovedkontor ligger i Nuuk har knap 2.000 ansatte fordelt over flere lande.

Ifølge tal fra 2017 var 198 af medarbejderne danskere. Nu bliver tallet lavere. Fredag fik medarbejderne på fiskefabrikkens lokaler på Langerak i Aalborg en kedelig besked.

Royal Greenland har valgt at lukke det ene af firmaets to domiciler i Aalborg, og flytte produktionen fra fabrikken på Langerak til den nordtyske by Cuxhaven. Det skriver Tv2Nord.

Flytningen koster 50 medarbejdere jobbet, siger Benny Vinther fra 3F til tv-stationen.

»De er noget skuffede over det. Det har været en træls situation, fordi der længe har stået et til leje-skilt derude på grunden. Så de har spurgt meget ind til dét hos ledelsen, men de ansatte kunne jo godt regne ud, at der var noget galt,« siger Benny Vinther.

Ifølge 3F, der er de ansattes fagforening, sker lukningen med udgangen af november i år.