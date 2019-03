Den japanske fotovirksomhed Fujifilm køber et produktionsanlæg til biologiske lægemidler i Hillerød fra det amerikanske medicinalselskab Biogen.

Prisen? 890 millioner dollar eller 5,9 milliarder kroner.

Det skriver Fujifilm i en pressemeddelelse ifølge finans.dk.

»Det har altid været Fujifilms mål at bringe ny værdi til samfundet gennem innovation og skabelsen af nye teknologier, produkter og tjenester. Vi er glade for, at vi kan bidrage til den voksende sundhedssektor via denne investering,« siger Shigetaka Komori, bestyrelsesformand og administrerende direktør i Fujifilm i meddelelsen og tilføjer:

»Den store investering understreger vores fortsatte engagement i at øge vores aktiviteter inden for Bio CDMO og blive brancheførende ved at lægge ressourcerne i Biogen Hillerød og Fujifilm sammen.«

Salget betyder samtidig, at anlæggets cirka 800 medarbejdere vil overgå til Fujifilm, når handlen er gået igennem.

Japanske Fujifilm er bedst kendt for at lave kameraudstyr, men gør sig altså også inden for medicinsk udstyr.

Ifølge pressemeddelelsen fra Biogen vil Fujifilm bruge anlægget i Hillerød til at producere produkter for Biogen såsom midlet Tysabri, der bruges til behandling af multipel sklerose.