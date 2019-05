Fabian Vennekilde oplever det på daglig basis, men det gør ham ikke mindre forarget.

»Hvorfor skal almindelige mennesker gå op i en grøn omstilling, når virksomhederne bare får lov til at ødelægge miljøet? Jeg forstår det ikke,« siger han til TV 2 Lorry.

Han mener, at flere danske supermarkeder ikke respekterer miljøet, når man ser på den måde, hvorpå de sorterer deres affald.

Ifølge hans erfaringer går supermarkederne ikke specielt meget op i at gøre det på den mest miljøvenlige vis.

Når den professionelle skralder og madsspildsaktivist vender supermarkedernes affaldscontainere, så finder han skrald i alverdens kategorier, der på ingen måder hører sammen.

Det bekræfter en lille rundtur, han tager med lokalmediet også.

COOP, der blandt andet ejer Irma, Kvickly og Fakta, bliver konfronteret med kritikken. Her indrømmer man også, at det kan gøres bedre.

»Vi har i sidste uge netop taget hul på en informationskampagne over for vores medarbejdere, der skal køre det næste halvandet år. Her vil vi informere om, hvordan man skal sortere affaldet korrekt,« siger informationsdirektør Jens Juul Nielsen.