Selvom det seneste år har været præget af coronanedlukninger, har Ringsted Outlet formået at sikre sig et overskud.

Og ikke et hvilket som helst overskud – men et rekordhøjt et af slagsen.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Helt præcist lyder overskuddet for 2020 på 66,7 millioner kroner.

Årsagen til det rekordstore overskud skyldes ifølge Finans blandt andet, at ejerne bag har valgt at droppe et salg af den såkaldte outletby, som Ringsted Outlet slår sig op på at være den eneste af i Danmark.

Det har betydet, at outletcentret er gået fra at være en projektejendom til en investeringsejendom – og det står for knap 54 millioner kroner i resultatet:

»Ringsted Outlet var sidste år udbudt til salg, men ledelsen valgte som en konsekvens af covid-19-pandemien at stoppe salgsprocessen,« fremgår det af regnskabet, som B.T. også har set:

»Ledelsen besluttede ultimo 2020 som et led i et strategiskifte, at Ringsted Outlet skal beholdes i en længere periode, hvor der skal arbejdes med fortsat at udvikle og optimere centret. Samtidig arbejdes der videre med muligheden for at udvide outletcentret.«

Af regnskabet fremgår det desuden, at genåbningen 1. marts i år indtil videre er forløbet 'tilfredsstillende':

»Ledelsen forventer, at Ringsted Outlet kommer til at fortsætte den hidtidige positive udvikling,« lyder det.