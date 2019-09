Danske pensionskasser har milliarder af kroner investeret i olie-, kul- og gasselskaber.

Otte ud af ti danskere, mere præcist 83 procent, aner ikke, om deres pensionsselskab investerer i selskaber, som tjener penge på eksempelvis olie og kul.

Det skriver Politiken på baggrund af en ny meningsmåling, som Megafon har gennemført for Politiken og TV2.

Her svarer næsten hver anden, 44 procent, at de slet ikke ønsker, at deres pensionsselskab investerer i olie-, kul- og gasselskaber.

Kun hver femte ser ikke noget problem i "sorte" investeringer.

Alligevel er det et fåtal, der kan svare på, om en del af danskernes samlede pensionsformue på næsten 4000 milliarder kroner bliver investeret i sorte aktier.

- Det er jo lidt af et paradoks, at vi bruger så meget tid på at snakke plantefars, røde bøffer og flyskam, når vi stort set ikke aner, om vores egne pensionspenge bliver investeret i firmaer, der skader klimaet.

- Især når vi kan se i indtil flere målinger, at der er et kæmpe folkeligt ønske om en grøn omstilling, siger Jarl Krausing, international chef i den grønne tænketank Concito, til Politiken.

Næsten alle danske pensionsselskaber har fortsat betydelige midler investeret i fossile brændsler.

Omkring 21 milliarder kroner har selskaber som PensionDanmark, PFA og PKA stående i kul, olie og gasselskaber ifølge Forsikring & Pensions opgørelse fra 2018.

Eksempelvis har Lærernes Pension aktier for 180 millioner kroner i Exxon og 178 millioner i russiske Gazprom.

