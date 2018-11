Jeppe Kofod (S) tager afstand fra Danske Bank-metoder i hvidvasksag. Whistleblower fik tilbudt 150.000 kroner.

Europaparlamentariker Jeppe Kofod (S) bryder sig ikke om de metoder, Danske Bank har brugt for at få whistleblower Howard Wilkinson til at tie.

Det siger han efter en høring i Europa-Parlamentet, hvor både Wilkinson, dennes advokat, Stephen M. Kohn, og Danske Banks administrerende direktør, Jesper Nielsen, deltog.

Jeppe Kofod er ordfører for Europa-Parlamentets særlige udvalg for skattesnyd.

Under høringen kom det frem, at Wilkinson blev tilbudt og modtog 150.000 kroner af Danske Bank for at skrive under på en fortrolighedserklæring, der ifølge Wilkinson selv hindrer ham i at fremlægge væsentlige detaljer om sagen.

Han mener også, at banken tidligere i forløbet hindrede ham i at gå til de relevante myndigheder. Det afviser Danske Bank imidlertid.

Onsdagens høring giver mere klarhed over forløbet, mener Jeppe Kofod, som opfordrede til høringen i parlamentet. Han er ikke imponeret over Danske Banks håndtering.

- Jeg bryder mig ikke om de metoder.

- Alle metoder, der direkte eller indirekte intimiderer en whistleblower, gør hans muligheder for at tale med myndigheder besværlige, eller gør at han frygter for sin juridiske sikkerhed, bryder jeg mig ikke om, siger Jeppe Kofod.

Tavshedsklausulen i Wilkinsons fratrædelsesaftale med banken var også et tema, da han mandag var til høring i Folketinget.

Under høringen i Europa-Parlamentet fremlagde han dele af tavshedsklausulen. Han tør dog endnu ikke dele den hele, da han mangler officiel tilladelse fra Danske Bank.

Danske Banks sagde tirsdag, at Wilkinson gerne må offentliggøre hele aftalen. Men af frygt for søgsmål vil han ikke fremvise den, før banken har taget direkte kontakt til ham.

Jeppe Kofod håber, at fortrolighedserklæringen kommer frem i sin helhed.

- Det kan godt være, at sådanne erklæringer er meget almindelige i den finansielle sektor i Danmark. Men man skal ikke på nogen måde kunne give medarbejdere mundkurv på, når de kender til ulovligheder, de ønsker at indberette.

- De skal opfordres til at stå frem. Hvis sådanne erklæringer forhindrer dem i det, er det grotesk. Og så skal det ændres, siger Jeppe Kofod.

