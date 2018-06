Mens kapaciteten på de lange ruter svandt ind, var der flere passagerer på de kortere ture hos SAS i maj.

København. Det skandinaviske luftfartsselskab SAS havde flere passagerer om bord i maj.

Mens lavere kapacitet på de lange ruter trækker ned, var der til gengæld flere passagerer på selskabets ruter i Europa og Skandinavien.

Antallet af passagerer steg samlet med 100.000 i forhold til maj sidste år, oplyser selskabet.

Der var både flere forretningsrejsende og fritidsrejsende, ligesom flere helligdage bidrog til rejselysten.

I alt 2,8 millioner passagerer rejste med SAS i maj.

Billetpriserne var på omtrent samme niveau som sidste år.

Den valutajusterede yield, der dækker over omsætningen per fløjet passagerkilometer, var uændret målt i faste valutakurser i maj.

Kapaciteten på de lange ruter - hvor mange sæder der sættes til salg - svandt ind i forhold til samme måned sidste år.

Det skyldes blandt andet, at et fly er taget ud af drift. Det fik antallet af passagerer til at falde på de lange ruter.

Omvendt steg både kapacitet og antallet af passagerer på de kortere ruter i Skandinavien og resten af Europa.

SAS kunne i slutningen af maj fremlægge regnskab for første halvår af 2017/2018, der viste, at selskabet trods udfordringer med stigende oliepriser forventer stort overskud i år.

/ritzau/