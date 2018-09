Der er nødvendigt med energieffektivisering af boliger, hvis EU skal nå klimamål, siger klimakommissær.

Bruxelles. En energieffektivisering af boliger over hele Europa er vejen til store besparelser, øget sundhed og opfyldte klimamål.

EU's kommissær for klima og energi, Miguel Arias Cañete, appellerer til alle medlemslande om at mindske energiforbruget i boliger og bygninger.

- Alle må være enige om, at EU's implementering af klimaaftalen fra Paris i vid udstrækning afhænger af, at vi ændrer vores boliger, siger Cañete.

Onsdag aften deltager han i et debatmøde i Europa-Parlamentet om boliger. Den danske parlamentariker Bendt Bendtsen, som har været parlamentets ordfører på området, er vært.

Godt nok vil det koste 2200 milliarder kroner at bringe standarden af Europas aldrende boliger op på et "acceptabelt niveau". Men investeringen er hurtigt tjent ind igen, siger Velux Group.

Det fremgår af rapporten Healthy Homes Barometer 2018, som blev offentliggjort onsdag, fra den danske virksomhed.

I Healthy Homes Barometer, der er baseret på tal fra EU's statistikbank, hedder det, at det svimlende beløb tjenes ind igen på blot halvandet år via besparelser på sundhedsudgifter og øget effektivitet.

Bygninger tegner sig ifølge EU-Kommissionen for 40 procent af det samlede energiforbrug i Europa. Over en tredjedel af CO2-udledningen kommer fra bygninger.

Det er meningsløst, mener Cañete, at producere mere energi, herunder vedvarende energi, hvis vi spilder det hele på utætte og dårlige bygninger.

EU har et direktiv for bygningers energimæssige ydeevne, der senest blev revideret i foråret.

Med mødet i parlamentet er det målet at sætte fokus på, at direktivet bliver bedst muligt fulgt i alle EU-lande.

- Vi står ved en skillevej, hvor medlemslandene må leve op til deres løfter. Vi skylder de europæiske borgere at forbedre deres boliger. Ikke kun for deres økonomi, men også for deres helbred, siger Bendtsen.

Udfordringen er dobbelt. Dels er der alt for mange gamle bygninger. Dels bliver alt for få af dem sat i energivenlig stand, fremhæver Cañete.

75 procent af Europas boliger er opført, før energistandarder for bygninger blev indført, og de sluger for meget energi.

