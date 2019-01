Danmarks største eksportmarked er ved at tabe pusten, viser de seneste tal fra Tyskland.

Efter flere år med fuld fart over feltet er den tyske vækstmotor begyndt at hoste mærkbart.

Det viser en række nøgletal fra den tyske økonomi, der tirsdag toppes med de svageste tal for bruttonationalproduktet (bnp) i fem år.

Ud over at være Europas største økonomi er Tyskland også det land, som Danmark eksporterer mest til i kroner og øre.

Derfor har den tyske økonomis helbred også interesse for de danske virksomheder.

Der er mange måder at måle helbredet på, og en af dem inkluderer bnp.

Bnp er en opgørelse af værdien af alle de varer og serviceydelser, der bliver solgt, minus værdien af de råvarer, der er blevet brugt til at producere dem.

Her blev det tirsdag fremlagt, at Tysklands bnp i 2018 voksede med 1,5 procent. Det er den laveste vækst siden 2013.

Den tyske økonomi kæmper blandt andet med et faldende privatforbrug. Væksten i de tyske husholdningers forbrug blev næsten halveret i 2018.

På samme tid har den tyske industrisektor tidligere vist svage tal for produktionen.

Tallene havde dog en - formel - opmuntring. Hvis en økonomi decideret skrumper to kvartaler i træk, taler man om en recession. Efter et fald i tredje kvartal var det en reel mulighed, hvis fjerde kvartal ikke blev bedre.

Alt tyder på, at det ikke skete. Men det var tæt på, viser beregninger fra makroanalytiker i Sydbank Mathias Rømer Sproegel. Det siger han til Ritzau Finans.

Hos Dansk Erhverv forventer økonom Kristian Skriver, at de tyske trængsler fortsætter i 2019.

-Der er tegn på, at væksten i tysk økonomi gik ned i et lavere gear sidste år, og vi forventer det samme vil være tilfældet i år. Det frygter vi, vil gå ud over den danske eksport, siger han i en skriftlig kommentar.

- Det er ikke godt nyt for de mange danske virksomheder, der eksporterer til Tyskland, at væksten er gået ned i et lavere gear på vores største eksportmarked.

Det gør ifølge Kristian Skriver ondt på den ene af de to hovedmotorer i dansk økonomi. Den ene er vores eget privatforbrug. Den anden er eksporten. Her må dansk økonomi ifølge Kristian Skriver sætte sin lid til privatforbruget.

