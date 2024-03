Rekordåret for bilkoncernen Stellantis skyldes blandt andet en stigning i salget af elbiler på verdensplan.

Bilkoncernen Stellantis havde en rekordhøj indtjening sidste år.

Overskuddet endte på 18,6 milliarder euro, hvilket svarer til 138,7 milliarder kroner.

Det viser årsregnskabet torsdag.

Koncernen står bag flere populære bilmærker som Citroën, Peugeot, Opel og Fiat.

Stellantis satte også salgsrekord, og omsætningen gik frem med seks procent sammenlignet med året forinden til 189,5 milliarder euro.

- Dagens rekordresultater er et bevis på, at vi er blevet en ny global frontløber i vores branche, og at vi fortsat vil være modstandsdygtige, selv om vi ser ind i et turbulent 2024, siger topchef Carlos Tavares i regnskabet.

Bilkoncernen oplevede især fremgang i salget af elbiler, der voksede med 21 procent på verdensplan sidste år sammenlignet med 2022.

I Europa steg salget af biler med seks procent, og det var særligt modellerne Fiat Ducato, Opel Astra og Peugeot 2008, der var populære.

Salget gik derimod en smule tilbage i Nordamerika, efter at tusindvis af ansatte i bilindustrien i USA strejkede i seks uger.

Strejken resulterede i et omsætningstab på 3 milliarder euro ifølge AFP.

I 2024 regner Stellantis med at salget - især af elbiler - vil blive udfordret af "makroøkonomiske og politiske faktorer". Det siger finansdirektør Nathalie Knight ifølge AFP.

Stellantis er en fusion af det franske bilselskab Groupe PSA og italienske Fiat Chrysler Automobiles, der slog sig sammen i 2021.

Koncernen driver i alt 16 bilmærker.

/ritzau/