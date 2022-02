Normalt plejer der at være lukket og slukket på Thorkilds Bar i Aarhus. Men klokken 00.00 – det første minut i tirsdagen var stemningen euforisk.

Da klokken slog midnat, var det nemlig slut med mundbind, slut med afstand, slut med sidste udskænkning klokken 22.

»Det var den her befrielse, der ramte folk. Det var som om, det var nytårsaften. Folk rejste sig op, tog mundbindet af og krammede en fremmed. Der var en helt vild optimisme,« fortæller Asker Hjersing, der er bestyrer på Thorkilds Bar.

Normalt er mandagen heller ikke, den travleste aften i baren, men for Asker Hjersing var det heller ikke det, det handlede om.

»Vi har ventet i to år nu, på at det skulle være endegyldigt slut med corona. I går kom dagen endelig. Når vi fik muligheden, så ville vi lade vores gæster komme at fejre, at vi forhåbentlig går lysere tider i møde,« forklarer han.

Asker Hjersing havde som bestyrer på Thorkilds glædet sig til at mandagen skulle komme – dagen, hvor alle restriktioner ophørte. Vis mere Asker Hjersing havde som bestyrer på Thorkilds glædet sig til at mandagen skulle komme – dagen, hvor alle restriktioner ophørte.

Han nåede dog også at være en smule spændt på, om der overhovedet ville dukke nogen op.

»Vi var da lidt i tvivl. Skolen er lige startet, men heldigvis har folk ventet på det her. De ville opleve det her klokken 00 moment, hvor man kunne mærke forandringen first hand,« siger han.

Omkring 50 mennesker besøgte baren, og den sidste forlod stedet klokken 01.30 – en del senere, end Thorkilds Bar er vant til om mandagen.

»Der var bare en spændthed. Folk var glade og snakkede og hyggede. Og personalet har virkelig hungret efter at komme tilbage,« afslutter Asker Hjersing.