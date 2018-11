Det europæiske banktilsyn skal granske Finanstilsynet efter Danske Banks hvidvask i Estland.

EU-Kommisionen vil have det europæiske finanstilsyn (EBA) til at undersøge Danmark, Letland og Estland for mulige fejl i forbindelse med Danske Banks hvidvaskskandale.

Det skriver Financial Times.

Ifølge avisen er det første gang, at EU-Kommissionen bruger sin magt til at få det europæiske finanstilsyn til at undersøge mulige brud på europæiske love.

/Ritzau/