Reglerne for brug af Mastercard har betydet, at omkostningerne har været for høje ved kortbetalinger.

Mastercard har i strid med EU-regler holdt omkostninger for kortbetalinger kunstigt høje, siger EU, og det koster virksomheden en milliardbøde.

Bøden fra EU-Kommissionen til den amerikanske virksomhed lyder på 570 millioner euro. Det svarer til 4,3 milliarder danske kroner.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager skriver i en meddelelse, at Mastercards regler har kostet forbrugere og butikker ekstra.

- Ved at forhindre butiksindehaverne i at vælge de bedste betingelser tilbudt af banker i andre EU-medlemslande har Mastercard kunstigt hævet omkostninger for kortbetalinger til skade for forbrugere og butikker, siger hun.

Bøden til Mastercard hører til i den høje ende. Vestager har dog tidligere udskrevet store regninger til andre amerikanske virksomheder.

Den største bøde er sendt til Google. Den lød på 32 milliarder danske kroner.

Den danske konkurrencekommissær har også ført store sager mod Amazon, Apple, Disneyland, Facebook, McDonald's og Starbucks.

/ritzau/