Onsdag har konkurrencekommissær Margrethe Vestager udskrevet den tredje store bøde til amerikanske Google.

EU-Kommissionen har onsdag udskrevet endnu en milliardbøde til Google. Denne gang for at misbruge sin dominans på markedet for netannoncer.

Bøden er på 1,49 milliarder euro, hvilket svarer til 11 milliarder danske kroner.

Det er den tredje store bøde fra EU-konkurrencekommissær Margrethe Vestager til den amerikanske søgemaskine, som er den mest brugte på verdensplan.

Den seneste sag handler om Googles partnerprogram AdSense, der tilpasser annoncer, så de tænkes relevante for brugerne af hjemmesiden.

Google formidler annonceplads hos eksempelvis netaviser og på rejsehjemmesider.

