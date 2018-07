Europa-Kommissionen løfter nu pegefingeren over for den populære ferieboligudlejningstjeneste Airbnb. Selskabets betingelser er i strid med EU's forbrugerlovgivning.

Det skal være muligt for Airbnb-kunder at se den fulde pris for et ophold i en feriebolig - inklusiv servicegebyr og udgifter til rengøring. Det mener Europa-Kommissionen, der har noteret sig, at tjenesten er blevet mere og mere populær i EU.

»Flere og flere booker deres ferieovernatning online, og denne sektor har givet forbrugerne mange flere muligheder, men popularitet kan aldrig blive en undskyldning for ikke at leve op til EU's forbrugerlovgivning,« sagde Věra Jourová, EU's kommissær for retlige anliggender og forbrugere, mandag.

»Forbrugerne skal let kunne forstå, hvor meget og hvad de skal betale for, ligesom reglerne for eksempelvis afbestilling skal være rimelige. Jeg forventer, at Airbnb straks vil følge op med de rigtige løsninger,« fortsatte kommissæren.

Fakta Airbnb i Danmark Herhjemme har Airbnb været i politikernes søgelys, fordi selskabet i en længere periode ikke ville udlevere skatteoplysninger om dets brugere. Det satte en politisk aftale i maj dog en stopper for, hvor det blev aftalt, at Airbnb automatisk indgiver skatteoplysninger til de danske myndigheder. Med aftalen kan danske boligejere maksimalt tjene 28.000 kroner skattefrit om året på at udleje deres bolig i kort tid. Indtægter, der ligger over det, skal indberettes. Det vil særligt ramme udlejerne af de dyreste boliger. Hidtil har man nemlig kunnet tjene et beløb svarende til 1,33 procent af ejendomsværdien, før man skulle betale skat. Man må som hovedregel udleje sin bolig 70 dage om året. /ritzau/

Og det har Airbnb også tænkt sig.

»Vi tager dette seriøst og vil gøre vores bedste for at være så gennemsigtige som muligt. Gæsterne bliver gjort opmærksom på alle gebyrer, inklusive service og skatter, før de booker, og vi vil arbejde sammen med myndighederne for at forbedre de områder, de peger på,« lyder det fra en talsmand ifølge BBC.

Ændringerne skal ske inden 1. september. Hvis de ikke er tilfredsstillende, kan selskabet berede sig på, at Europa-Kommissionen skrider hårdere ind. Det er i øvrigt ikke første gang, Airbnb er i konflikt med myndighederne. Så sent som i juni blev tusinder af reservationer annulleret i Japan som følge af, at regeringen indførte en ny lov om udlejning af boliger.

Sidste år brugte 900.000 gæster tjenesten herhjemme. Langt størstedelen af de besøgende, der tager turen mod Danmark og benytter sig at Airbnb, overnatter i København.