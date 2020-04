EU-Kommissionen skal se på, om Mastercards planlagte opkøb - herunder Betalingsservice - hæmmer konkurrencen.

Mastercard annoncerede sidste år et milliardopkøb af store dele af Nets - herunder Betalingsservice - men inden det kan blive en realitet, skal EU-Kommissionen give grønt lys.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Mastercards opkøb af dele af Nets falder ellers under de grænser for, hvornår fusioner skal anmeldes til EU-Kommissionen.

Men kommissionen har mulighed for at tage sagen op, hvis EU-lande vurderer, at handlen kan påvirke handlen og svække konkurrencen.

Det har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark vurderet. Derfor har den sendt sagen videre i systemet. Det blev meldt ud fredag i sidste uge.

Fem andre lande har tilsluttet sig Danmarks ønske om at få sagen taget op. Det er Østrig, Finland, Norge, Sverige og Storbritannien.

EU-Kommissionen vurderer på baggrund af information fra de seks lande, at handlen truer med at svække konkurrencen på markedet for betalinger i Norden, EU og Storbritannien.

Det var i august sidste år, at Mastercards opkøb af dele af Nets til 21,3 milliarder kroner blev annonceret.

/ritzau/