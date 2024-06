Temu er yderst populær i Danmark og resten af Europa, hvilket medfører skærpede krav fra EU's side.

Den kinesiske handelsplatform Temu har gjort sit indtog på det europæiske marked, og det har EU noteret sig.

EU kategoriserer derfor nu Temu som en ''meget stor onlineplatform'' (very large online platform, VLOP). Det oplyser EU-Kommissionen i en meddelelse.

Den nye kategorisering sker, fordi platformen nu har flere end 45 millioner månedlige brugere i gennemsnit.

At være noteret som en VLOP betyder, at Temu fremover skal leve op til skærpede krav fra EU's side. De regler skal blandt andet modarbejde skadeligt indhold og kopivarer.

Overholdes de skærpede regler ikke, straffes Temu med en bøde på op mod seks procent af platformens omsætning på verdensplan.

Platformens omsætning lød i første kvartal af 2024 på 82 milliarder kroner.

Kategoriseringen som VLOP er en del af EU's DSA-lovgivning for digitale tjenester. Lovgivningen skal regulere onlineplatforme og sikre brugernes sikkerhed omkring onlineplatforme.

Ifølge Dansk Industri vil de strammere EU-krav til Temu hjælpe med at skabe et mere retfærdigt marked.

- Temu har længe været en torn i øjet på de europæiske virksomheder og ikke mindst de danske konkurrenter, der opfatter det som unfair konkurrence, siger branchedirektør Jacob Kjeldsen i et skriftligt svar til Ritzau.

- Det er godt, at EU tager alle værktøjer i brug. Det er et godt skridt på vejen mod mere lige konkurrence for danske virksomheder, lyder det.

Temu kom ind på det danske marked for blot otte måneder siden. Danskerne har hurtigt sendt Temu op i toppen af onlinehandlen med køb af meget billige produkter såsom legetøj, elektronik og tøj.

Platformen blev i første kvartal af 2024 den tredjemest populære webshop i Danmark ifølge en analyse fra Dansk Industri.

Temu bliver den 24. platform, der er kategoriseret som VLOP efter EU's DSA-regelsæt.

Af øvrige digitale tjenester, der er noteret som en ''meget stor onlineplatform'', er blandt andet Facebook, Instagram, Snapchat, Amazon og Zalando.

Temu har trods den korte tid på det europæiske marked fået kritik for platformens produkter.

I maj sendte forbrugerrådet Tænk sammen med andre europæiske forbrugerorganisationer en klage over den kinesiske handelsplatform.

Organisationerne mener, at Temu bryder reglerne i EU ved at benytte manipulerende designs for at få forbrugerne til at købe flere og dyrere produkter.

Desuden har miljøminister Magnus Heunicke (S) over for mediet Børsen opfordret danskerne til at holde sig væk fra Temu, fordi produkterne i værste fald kan være skadelige for forbrugerne.

/ritzau/