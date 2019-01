Danmark lever ikke op til EU-regler for fiskerikontrol fra 2010, mener EU-Kommissionen.

Der sker en utilstrækkelig registrering af danske fiskeres fangster, og ikke alle fangster bliver vejet ved landing, som EU-regler kræver.

Det skriver EU-Kommissionen i en formel skrivelse til Danmark som led i en igangværende traktatbrudsprocedure.

EU-reglerne har været gældende siden 1. januar 2010.

De mest grelle eksempler på manglende håndhævelse gælder fiskeri til industrielle formål.

Når danske myndigheder ikke sikrer denne kontrol, kan det føre til overfiskeri.

Præcise registreringer af fangster er ifølge kommissionen afgørende for, at man i tide kan skære i kvoten for et bestemt fiskeri.

