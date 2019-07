Fra 1. juli skal elbilproducenter sørge for, at deres biler udsender kunstig lyd ved lave hastigheder.

Først var elbiler skidt nyt for bilentusiaster. Her er ingen motorlyd og dermed amputeres køreoplevelsen, har kritikken ofte lydt.

Nu er nye elbiler imidlertid skidt nyt for elbilsentusiaster. Eller rettere, nye EU-regler er.

Den manglende motorstøj ved elbiler bliver nemlig oftest fremhævet som en stor fordel, men mandag træder nye EU-regler i kraft, der pålægger bilproducenter at udstyre nye elbiler med støjsystemer.

Støjen skal udsendes ved hastigheder op til 20 km/t, og når der bakkes. Lyden skal have en styrke af minimum 56 decibel og skal tjene til at advare bløde trafikanter om, at en bil er i nærheden.

Hos interesseorganisationen Forenede Danske Elbilister, FDEL, så man da også gerne, at EU havde trukket stikket til de nye regler.

- I FDEL kan vi kun beklage, at EU vil indføre støj, netop som man har reduceret et væsentligt problem for miljøet i byerne. Tiltaget er ganske unødvendigt.

- Dels fordi vi som elbilister ligesom cyklister er klar over, at vi ikke kan høres og derfor er ekstra opmærksomme på andre. Dels fordi sikkerhed i trafikken ikke beror på, at svagtseende eller dårligt hørende kan høre bilerne, men at bilisterne ser de bløde trafikanter, skriver foreningen på sin hjemmeside.

Reglerne gælder på nuværende tidspunkt kun nye elbiler. Det vil sige, at modeller, der allerede er på markedet, først skal udstyres med et støjsystem fra 1. juli 2021.

Men nye modeller, der lanceres fra mandag, skal altså være udstyret med systemet fra fabrikken.

/ritzau/