Den største EU-handelsaftale til dato med verdens tredjestørste økonomi - Japan - er godkendt i Strasbourg.

Europa-Parlamentet har onsdag godkendt en handelsaftale med Japan. Det er den største handelsaftale, som EU til dato har indgået.

Den blev vedtaget med stemmerne 474 for og 156 imod.

Aftalen skal ratificeres i alle EU's medlemslande, før den kan træde i kraft næste år.

Japan er verdens tredjestørste økonomi. Aftalen vil åbne for yderligere eksport fra europæiske virksomheder - herunder danske - som bliver mere konkurrencedygtige.

Aftalen er den første af sin art, der tager højde for klimamål og direkte har referencer til FN-klimaaftalen fra 2015 i Paris.

Kommissionsformand Jean Claude-Juncker ser aftalen som en sejr for det internationale handelssystem.

- Jeg vil rose EU-Parlamentet for med dagens afstemning at styrke Europas utvetydige budskab: Sammen med nære partnere og venner som Japan vil vi fortsat forsvare åben, win-win og regelbaseret handel, siger Juncker.

Aftalen med Japan vil skabe en frihandelszone, der dækker 635 millioner mennesker og næsten en tredjedel af verdens samlede bruttonationalprodukt, skriver EU-Kommissionen.

- Den vil give klare fordele for vores virksomheder, landmænd og tjenesteudbydere, siger handelskommissær Cecilia Malmström i en skriftlig udtalelse.

På baggrund af beregninger fra blandt andet London School of Economics, EU-Kommissionen og handelsaftalen med Sydkorea vurderer Dansk Industri, at dansk eksport kan øges med 30-50 procent. Hvis aftalen implementeres.

Det er ifølge Dansk Industri især på fødevarer, grøn teknologi og medicinsk udstyr, at danske virksomheder står stærkt i Japan.

Mange danske virksomheder er klar til at udnytte de nye muligheder, hvis aftalen godkendes i EU-landene, vurderer Dansk Erhverv.

- Det er en rigtig god aftale, som EU-Kommissionen har forhandlet igennem. Jeg ved, at masser af danske virksomheder står på spring for at udnytte alle fordelene ved aftalen, siger administrerende direktør Brian Mikkelsen.

/ritzau/