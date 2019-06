Novo Nordisk er presset på sin forretningen inden for blødermedicin. Torsdag er der dog lidt positivt nyt.

Novo Nordisk har fået godkendt sit blødermiddel Esperoct i EU og må nu sælge lægemidlet i alle 28 medlemslande. Det er et lille skridt på vejen i forhold til at kæmpe sig tilbage på tronen på markedet.

Efter længe at have været dominerende er Novo Nordisks forretningen inden for blødermedicin nemlig udfordret at øget konkurrence.

- Vi er glade for godkendelsen af Esperoct i EU, og vi anser det for at være en vigtig udvidelse af behandlingsmulighederne for patienter med hæmofili A, skriver Novo Nordisks forskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen i en meddelelse.

Esperoct er et langtidsvirkende middel til behandling af Hæmofili A, hvilket betyder, at patienter skal tage det sjældnere. Det er vigtigt, da det kan være besværligt at tage blødermedicin.

Derfor er det et vigtigt parameter, at medicinen er let at tage.

Netop det - bekvemmeligheden - har været afgørende for, at Novo Nordisk er blevet trængt på det lukrative marked for blødermedicin.

Det konkurrerende middel Hemlibra fra Roche kan tages ved at blive sprøjtet ind under huden.

Andet blødermedicin, herunder Esperoct, skal indføres i en blodåre, hvilket er sværere og mere ukomfortabelt.

- Det er generelt positivt for Novo Nordisk, at de får et langtidsvirkende middel ind på markedet. Det er en styrkelse af produktpaletten, siger Novo Nordisk-analytiker hos Sydbank Søren Løntoft Hansen og fortsætter:

- Konkurrence på området er øget de senere år, ikke mindst med Hemlibra. Og dette her er ikke Novo Nordisks redning. Alene kan det ikke vende den udfordrende situation, som Novo Nordisk står i.

Salget af blødermedicin ligger i den division hos Novo Nordisk, der hedder Biopharmaceuticals.

Modsat diabetesforretningen har Biopharmaceuticals oplevet et fald i omsætningen de seneste år fra 22,8 milliarder kroner i 2016 til 17,9 milliarder kroner i 2018.

Driftsresultatet i divisionen er faldet fra 12,3 milliarder kroner i 2016 til 9,4 milliarder kroner i 2018.

/ritzau/