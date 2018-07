Nyudviklede teknikker til genmodificering skal underlægges regulering i EU-direktiv fra 2001, siger domstol.

Luxembourg. Fødevarer fremstillet på baggrund af nye teknikker til genmodificering af såsæd og frø skal være underlagt samme kontrol og krav om mærkning som andre genmodificerende teknikker.

I en dom onsdag slår EU-Domstolen desuden fast, at disse teknikker, der er kendt som "gmo 2.0", skal underlægges risikovurdering for både mennesker og miljø. De falder, siger domstolen, ind under et EU-direktiv fra 2001.

Domstolen tilføjer, at nogle genmodificerende teknikker, som er kendt fra før gmo-direktivets ikrafttræden, og som vurderes som sikre, ikke skal være omfattet af samme kontrol og miljørisikovurdering som øvrige gmo'er.

Ved disse ældre teknikker tilføjer man ikke nyt dna til organismen. Man fjerner alene eksisterende genmateriale.

Medlemslande kan selv afgøre, om disse teknikker, der har været anvendt i årtier, skal være underlagt gmo-direktivets regulering eller anden kontrol, hedder det i dommen.

Undtagelsen, som EU-Domstolen henviser til, gælder teknikker, der er udviklet og anvendt, før direktivet trådte i kraft i 2001.

Gmo 2.0, hvor man benytter en såkaldt dna-saks, har været anvendt i eksempelvis Frankrig uden den kontrol og regulering, der kræves i EU-direktivet.

Det fik en gruppe franske landmænd til at klage og kræve reguleringsundtagelsen ophævet.

De har fremført, at de nye teknikker kan være skadelige for mennesker og miljø.

Med onsdagens dom får de franske landmænd deres ønske opfyldt.

Flere store fødevareproducenter har sagt, at de nye genmodificerende teknikker er nødvendige, hvis de skal klare sig i international konkurrence.

Omvendt har forbrugerorganisationer udtrykt bekymring over, at produkter, der er resultat af gmo 2.0-udvikling, ikke blev mærket, så EU-borgere har manglet viden om, hvad de spiser.

/ritzau/