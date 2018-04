Tyske Tuifly skal betale berørte passagerer op til 600 euro i kompensation efter en medarbejderstrejke.

Bruxelles. Flypassagerer kan se frem til at få udbetalt en kompensation på op til 600 euro, knap 4500 kroner, da Tuifly i 2016 på grund af en medarbejderstrejke måtte aflyse flere afgange.

Det fremgår af en EU-dom tirsdag.

Dommen falder, på trods af at der er tale om en såkaldt "vild strejke", der ikke var arrangeret af en forening, men spontant opstået blandt medarbejderne.

Ifølge flyselskabet var der derfor tale om en "usædvanlig omstændighed", der ifølge EU's forordning om flypassagerers rettigheder kan fritage flyselskaber for at betale kompensation.

Men ifølge EU-Domstolen var der ikke tale om en usædvanlig omstændighed, fordi medarbejderne valgte at strejke, efter at ledelsen meddelte en væsentlig omstrukturering af virksomheden.

Omstruktureringen fik adskillige medarbejdere til at sygemelde sig i perioden fra den 1. oktober og frem til den 10. oktober 2016.

Det medførte, at fraværsandelen steg fra omkring 10 procent til 89 procent for cockpitpersonalet, mens det for kabinepersonalet steg til 62 procent, hvilket skabte lange ventetider og aflysninger.

EU-Domstolen lægger vægt på, at en omstrukturering er en del af den normale forvaltning af en virksomhed.

Fordi strejken skyldtes interne forhold og var inden for flyselskabets kontrol, skal Tuifly betale kompensation til alle berørte passagerer.

Enhver flystrejke giver af denne grund ikke anledning til, at flyselskaberne kan nægte at betale kompensation.

Det er ikke første gang, at Tuifly er i EUs søgelys.

I november 2016 afgjorde EU-Kommissionen, at flyselskabet skulle tilbagebetale 1,1 millioner kroner i ulovlig støtte fra en østrigsk lufthavn.

I Klagenfurt lufthavn i Østrig blev Tuifly (samt lavprisselskabet Ryanair og det tyske flyselskab HLX) tilgodeset med lave driftsomkostninger.

Det skabte en uretmæssig fordel på markedet, lød det i afgørelsen fra EU-Kommissionen.

