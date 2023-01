Lyt til artiklen

Rejselystne danskere, som gerne vil rejse til Mellemøsten, Afrika, Asien og Australien, får fremover mulighed for at flyve via Abu Dhabi.

Rejsemediet Check-In skriver, at det arabiske flyselskab Eithad Airways fra og med oktober åbner en ny direkte rute fra København til Abu Dhabi International Lufthavn.

Selskabet vil fire gange om ugen flyve til trafikknudepunktet i De Forenede Arabiske Emirater.

Mandage, onsdage, lørdage og søndage vil en 299-sæders Boeing 787-9 Dreamliner ankomme til Kastrup, og to timer senere vil det flyve tilbage til Abu Dhabi.

»Den kommende rute til Abu Dhabi vil give danskerne og sydsvenskere endnu flere muligheder for at rejse langt på ferie og forretning. Det styrker CPH som international lufthavn,« siger Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, i en pressemeddelelse.

»Det særlige ved Etihad er, at selskabet har et codeshare samarbejde med SAS, så man for eksempel kan købe en billet til Abu Dhabi med SAS-kode, eller flyve fra De forenede Arabiske Emirater via CPH og videre i SAS’ netværk. Det vil styrke begge selskaber her i CPH,« tilføjer Peter Krogsgaard.

For det er ikke bare muligheden for at komme til Abu Dhabi, der er attraktiv for de danske kunder, understreger Eithad.

Også muligheden for at benytte selskabets ruterne videre ud i verden, tæller på positivsiden, fremgår det af pressemeddelelsen.