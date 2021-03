Hvad siger du til kun at arbejde fire dage om ugen?

Det lyder som et urealistisk drømmescenarie, men måske kan det blive fremtiden for mange af os.

Under coronapandemien er det ellers så som så med gode nyheder.

I strømmen af bulletiner om smittetal, økonomiske nedture og nye virusvarianter dukker der dog fra tid til anden positive historier op, som giver håb om, at der kan komme noget godt ud af den nuværende krise.

Under coronapandemien er en stor del af danskerne begyndt at arbejde hjemmefra. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Under coronapandemien er en stor del af danskerne begyndt at arbejde hjemmefra. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Tag nu bare denne historie fra Spanien, hvor man i kølvandet på coronakrisen lige nu gør forsøg med en arbejdsuge på bare fire dage.

Ifølge tv-stationen CNBC har den spanske regering sagt ja til et pilotprojekt, som skal vare tre år.

Her skal medarbejderne prøve kun at arbejde 32 timer om ugen – vel at mærke uden at gå ned i løn, og der er en økonomisk gulerod til de virksomheder, der tilslutter sig ordningen.

Lederen af det lille venstreorienterede parti Mas Pais, Inigo Errejon, skrev bagefter på Twitter, at ordningen skal være med til at genskabe økonomien til gavn for sundhed, miljø og produktivitet.

(Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

Der findes faktisk også en såkaldt 4-Day Week Campaign, som forsøger at overbevise politikerne om, at pandemien og den efterføgende krise bør få dem til at tænke nyt i forbindelse med indretningen af fremtidens arbjedsmarkede.

Talsmand for kampagnen, Joe Ryle, siger til CNBC, at konceptet om firedages-arbejdsuge er blevet mere aktuel og populær efter udbruddet af covid-19.

Han forklarer, at det pludselige skifte, hvor en stor del af arbejdsstyrken med et slag var tvunget til at arbejde hjemmefra, har »åbnet folks øjne for det faktuem, at forandring er mulig, og at den kan ske meget hurtig, når vi ønsker det.«

Kampagnen har også skrevet åbne breve til en række statsledere – inklusive den spanske premierminister Pedro Sanchéz – for at opfordre til at indføre en kortere arbejdsuge som et modsvar på pandemien.

Brevet understreger, hvordan en kortere arbejdsuge i en krisesituation kan give en mere ligelig fordeling af arbejdet mellem de arbejdsløse og de, der arbejder for meget.

Herhjemme indførte IT-virksomheden IIH Nordic allerede i 2017 en permanent 30-timers arbejdsuge.

Direktør Henrik Stenmann fortalte dengang til B.T. om virksomhedens gode erfaringer, men indrømmede også, at det havde krævet en del justering af arbejdet.

I december udtalte han til Berlingske, at coronakrisen havde bestyrket ham og virksomheden i, at modellen er det rigtige for dem.

Direktør Henrik Stenmann, der er grundlægger og direktør i IT-virksomheden IIH, har som en af de første i Danmark gennemført en fire-dags arbejdsuge for medarbejderne - uden at de går ned i løn. (Arkivfoto) Foto: Asger Ladefoged Vis mere Direktør Henrik Stenmann, der er grundlægger og direktør i IT-virksomheden IIH, har som en af de første i Danmark gennemført en fire-dags arbejdsuge for medarbejderne - uden at de går ned i løn. (Arkivfoto) Foto: Asger Ladefoged

»Både når vi ser på de bløde og de hårde tal, går det godt. Sygefraværet er halvt så stort i dag. Vi måler på stressniveau i medarbejderundersøgelser hver uge, og selv når vi har travlt, gør vores ekstra fridag, at man samlet føler mindre stress. Samtidig går forretningen godt. Vi arbejder samlet 20.000 timer mindre, men det har ikke kostet på omsætningen – og resultatet er vokset,« sagde han til avisen.

Tilbage i 2017, da B.T. skrev om IIH Nordics model første gang, sagde strategisk rådgiver og medstifter af Familiepolitisk Netværk, Karen Lumholt om forsøgene med firedages arbejdsuge:

»Det er bevist fra Sverige, at det medfører rigtig mange positive ting at forkorte arbejdsugen. Det skaber større arbejdstilfredshed, mindre sygdom og mindre medarbejdergennemstrømning. Det anslås, at en virksomhed bruger helt op mod én million kroner, hver gang en medarbejder skiftes ud. Derfor er der rigtig mange penge at spare.«