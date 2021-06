Handlen med det danske biotekselskab Orphazymes aktier i USA blev torsdag suspenderet hele 20 gange.

Det hjalp dog ikke meget, for hver gang man åbnede for handlen med aktien igen, så begyndte den at stige igen.

På et tidspunkt steg den med næsten 1400 procent, skriver Finans, der videreformidler nyheden om den vilde og meget pludselige stigning fra nyhedstjenesten Dow Jones Newswires, som overvåger blandt andet aktivitet på børsen.

På trods af de enormt store opsving endte den amerikanske notering med at dale igen. Ved markedets lukketid klokken 22.30 lå den med en stigning på 301,5 procent, hvilket svarer til 21 dollar – eller 128 danske kroner.

Og det underlige er ikke kun det store opsving. Der er nemlig heller ikke nogen, der kan forklare, hvorfor det skete.

Orphazymes, der både er børsnoteret i USA og Danmark, ved det heller ikke selv, og der er ifølge Finans ikke udsendt børsmeddelelser eller nyheder ud med en forklaring.

Anders Vadsholt, der finansdirektør i Orphazymes, siger til Finans, at man formoder, der er tale om aktiespekulation. Han fortæller, at aktien har været genstand for debat i USA, og det kan muligvis være årsagen til interessen.

Omtalen er opstået, da Orphazymes lige nu afventer en afgørelse om, hvorvidt et særligt lægemiddel mod en sjælden stofskiftesygdom, kan godkendes i USA. Bliver det ikke godkendt, så kan Orphazymes eksistens være truet.