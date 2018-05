En SAS-ansat måtte ikke bortvises for et Facebook-opslag, afgjorde Østre Landsret. Det var ok at fyre ham.

Det var i orden, at en SAS-ansat blev fyret på grund af et Facebook-opslag, men det var ikke i orden at bortvise den ansatte. Det afgjorde Østre Landsret onsdag.

Sagen handler om en ansat ved SAS, der på vej hjem fra en ferie skrev på sin private Facebook-konto: "Har købt tre kartoner smøger. Og skal bruge en til at tage de to igennem tolden".

Medarbejderens chef læste med og fyrede og bortviste den ansatte på baggrund af opslaget, som han vurderede, var en opfordring til at hjælpe med at smugle cigaretter.

Landsretten vurderede, at det var i orden at fyre medarbejderen på baggrund af opslaget, men ikke at bortvise ham.

- Jeg er glad for, at vi har fået medhold i, at han ikke kunne bortvises.

- Men ud fra mit faglige synspunkt, så synes jeg, at den forseelse, det handlede om, var så lille, at man burde nøjes med en advarsel, siger Vibeke Ansbjerg, der er faglig sekretær i HK/Privat, som førte sagen for den bortviste SAS-ansatte.

Københavns Byret afgjorde i sommeren 2017, at det hverken var i orden at fyre eller bortvise medarbejderen, men den dom ændrede landsretten altså.

Ved en fyring får man normalt løn i opsigelsesperioden, men det gør man ikke ved en bortvisning. Derfor skal SAS med dommen betale manden løn i opsigelsesperioden.

Den pågældende medarbejder har fortalt, at opdateringen på Facebook var skrevet som en joke, og at han slettede opdateringen, da han blev klar over, at opslaget blev misforstået.

- Vores medlem er meget tilfreds med afgørelsen. Han var utrolig ked af den bortvisning, fordi det er sådan en skrap sanktion, og det slet ikke har ligget i hans intentioner at være illoyal eller at forsøge at skade virksomheden. Det er simpelthen en dumhed, siger Vibeke Ansbjerg.

Ritzau har været i kontakt med SAS, der ventes at kommentere sagen senere torsdag.

/ritzau/