Det er ikke et hvilket som helst job, der netop er blevet ledigt.

Faktisk er der ganske få job i hele Danmark, hvor du vil få større magt, ansvar - og penge mellem hænderne.

Det er intet mindre en end stillingen som nationalbankdirektør, der er blevet ledig, fordi Hugo Frey Jensen går på pension.

Det skriver Nationalbanken på sin hjemmeside.

»Efter 36 gode år i Nationalbanken har jeg valgt at gå på pension. Jeg ser frem til i højere grad selv at kunne bestemme over min kalender og til at få mere tid med familien,« siger Hugo Frey Jensen til Nationalbankens hjemmeside.

Hvis du drømmer om at blive hans afløser, skal du imidlertid igennem noget af et nåleøje.

For det er - logisk nok - ikke småting Nationalbanken kræver af sin kommende direktør:

Du skal have topledererfaring

Du skal have indgående kendskab til processerne og instrumenterne på de danske og internationale finansmarkeder

Du skal have en kandidat- eller ph.d.-grad indenfor økonomi eller finansiering og en stærk økonomfaglig baggrund

Du skal være en dygtig til at kommunikere, have politisk tæft og trives med at træffe komplekse og svære beslutninger i en foranderlig verden

Du skal have erfaring fra en centralbank, et ministerium, en finansiel institution eller en tilsvarende national eller international institution

Har du derudover erfaring fra en operationel rolle fokuseret på den finansielle sektors infrastruktur, drift og it-understøttelse 'vil være et stort plus', som Nationalbanken skriver.

Den afgående ntionalbankdirektør Hugo Frey Jensen fotograferet i Nationalbanken i anledning af den interne produktion af sedler og mønters ophør ved udgangen af 2016. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Den afgående ntionalbankdirektør Hugo Frey Jensen fotograferet i Nationalbanken i anledning af den interne produktion af sedler og mønters ophør ved udgangen af 2016. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Endelig er det en forudsætning, at du ikke har interessekonflikter så som bestyrelses- og tillidshverv eller økonomiske interesser, der kan være i strid med det at bestride stillingen som nationalbankdirektør.

Kan du sætte flueben ud for disse stillingskrav, er du måske Danmarks nye nationalbankdirektør. Den nye direktør vil blandt andet få til opgave at sikre stabile priser, sikre betalinger og et stabilt finansielt system.

Den nye direktør vil ifølge Finans få ledelsesansvar for tre af Nationalbankens afdelinger: Bank & Marked, Kontantforsyning og Virksomhedsservice. Tilsammen udgør de omkring halvdelen af Nationalbankens organisation.

Lønnen?

Den skriver Nationalbanken ikke noget om, udover at spørgsmål herom kan rettes til Managing Director Folke Friis-Frederiksen, Russell Reynolds Associates.

Men mon ikke den nye direktør skal være indstillet på at betale topskat?

Hugo Frey Jensen fratræder sin stilling, når afløseren er fundet.

Han har været ansat i Nationalbanken i 36 år, siden 2011 som nationalbankdirektør.

Der er i alt tre nationalbankdirektører. Udover Hugo Frey Jensen er det Lars Rohde, som også er formand for nationalbankens direktionen, og Per Callesen.