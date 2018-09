Sommerens tørke og de lave svinepriser har skabt store problemer for mange danske landmænd. Nu er et af Danmarks største landbrugsberrifter, AC Farming, blevet begæret konkurs ved Skifteretten i Kolding.

Det sker efter, at ledelsen i AC Farming de sidste par dage forgæves har forsøgt at finde et tocifret millionbeløb, som kunne have reddet virksomheden, skriver Finans.

AC Farming har ellers haft vokseværk de sidste tre år og er nu en af Danmarks allerstørste svinebedrifter med en årlig produktion på 250.000 smågrise. Virksomheden driver også 2.000 hektar landbrug.

Men den hurtige vækst satte AC Farming under massivt pres, da en fejlslagen høst og faldende svinepriser fik virksomheden til at bløde penge i løbet af sommeren.

For omkring to uger siden blev det store hul i kassen tydeligt, da AC Farming måtte standse betalingerne til et byggefirma, som var i gang med at opføre en ny svinestald.

Kort efter trak formand Malthe Christoffer Holst sig.

AC Farming blev stiftet af Jan Roderberg, der er i dag er virksomhedens administrerende direktør.

Rigmanden Jan Daugaard Pedersen er også en del af ejerkredsen i det nu konkurstruede AC Farming.