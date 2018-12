Estiske myndigheder har anholdt ti personer i Danske Bank-sag om hvidvask og forvente at anholde flere.

De estiske myndigheder har anholdt ti personer i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske afdeling. Det bekræfter landets anklagemyndighed på et pressemøde onsdag.

Anklagemyndigheden oplyser videre, at antallet af anholdte forventes at vokse.

På pressemødet fortalte de estiske myndigheder også lidt om, hvor langt efterforskningen i Danmark er kommet.

Ifølge anklagemyndigheden i Estland har deres danske kolleger indtil videre fundet mistænkelige handler for 25 milliarder euro. Det svarer til lige under 170 millioner kroner.

Det står ikke klart, hvor stor en andel de danske myndigheder mangler at undersøge.

Ifølge de estiske myndigheder er mindst en af de anholdte mistænkt for at tage imod bestikkelse, ligesom en anden er mistænkt for at hjælpe.

De anholdte er angiveligt tidligere kunderådgivere, der blandt andet var ansat til at forhindre hvidvaskning i Danske Bank.

I forbindelse med anholdelserne er der blevet beslaglagt værdier for en million euro, siger anklagemyndigheden på pressemødet.

Den estiske efterforskning har også trukket tråde til Georgien og Aserbajdsjan. Her skal der være sket forbrydelser for en værdi af omkring tre milliarder kroner.

Berlingske Business begyndte i marts 2017 at afdække flere sager om problemer i Danske Banks estiske filial helt tilbage til 2007.

19. september offentliggjorde banken sin egen undersøgelse af sagen. Op mod 6200 kunder har brugt banken til mistænkelige overførsler.

I sin interne rapport skrev Danske Bank blandt andet, at filialen i Estland løbende mod bedre vidende har forsikret Danske Banks hovedkvarter om, at de arbejdede aktivt mod hvidvask.

Sagen har indtil videre betydet, at direktør Thomas Borgen er blevet fritstillet.

Banken har også skiftet ud på posten som bestyrelsesformand, hvor Ole Andersen er blevet erstattet af Karsten Dybvad.

