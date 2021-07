Lukkede butikker og en lang række restriktioner ramte kaffekæden på pengepungen i det forgangne år.

Espresso Houses overskud på 3,2 millioner kroner i 2019 er svundet ind til 140.000 kroner viser deres regnskab fra 2020.

Det skriver FødevareWatch.

I regnskabet fremgår det også, at kæden modtog hjælpepakker på 38,6 millioner kroner fra den danske stat.

Kæden er en af de virksomheder, som har været ramt hårdt af corona i 2020, og i alt har kun 8 ud af 65 kaffebarer i blandt andet Odense, Aarhus, Aalborg og København haft åbent i alle årets 12 måneder.

»Vi lykkes med et positiv resultat på trods af to perioder med nedlukning og det meste af året med restriktioner i højere eller mindre grad. Vi er kommet godt i gang med 2021 og er glade for igen at kunne byde vores gæster velkommen tilbage til Espresso House,« udtaler Espresso Houses administrerende direktør Claus Skovfoged til FødevareWatch.

Bruttofortjenesten for 2020 lød på 117,3 millioner kroner.

Det tal var i 2019 131,3 millioner kroner.