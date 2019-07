Den tyskejede cafékæde Espresso House har vokseværk i Danmark.

Så meget at kæden, der lige nu driver 50 caféer, har planer om at blive dobbelt så stor i løbet af de nærmeste år.

Det siger kædens administrerende direktør Claus Skovfoged i et interview netmediet Ejendomswatch.

Udvidelsen betyder også, at kæden begynder at se sig om efter flere byer.

»Vi ser et potentiale over hele Danmark. Vi er allerede godt repræsenteret i København, Odense, Aalborg og Aarhus, men vi ser også et potentiale i at åbne i mange af de mindre byer,« siger han.

Men som altid er der primært tre forhold, der er vigtige, når man skal åbne en café: Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Derfor vil Espresso House bruge en del energi på at finde de helt rette placeringer til de nye caféer.

Espresso House kom til Danmark, da det tyske investeringsselskab Jab Holding i 2015 købte både Baresso i Danmark og Espresso House i Sverige. I 2016 besluttede man at lukke Baresso i Danmark og i stedet fortsætte med Espresso House i begge lande.

Det har indtil videre været en succes. Bruttofortjenesten er steget pænt fra 2017 til 2018, hvor det også lykkedes kæden at lande et overskud på 5,8 millioner kroner.