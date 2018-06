Det sjette offentligt kendte datacenter er på vej til Danmark, denne gang i Esbjerg.

Esbjerg. Esbjerg bliver hjemsted for et datacenter, skriver JydskeVestkysten.

Det er uvist, hvem der står bag centret, men ifølge avisen er der købt jord op til formålet, og kommunen er i gang med at lave lokalplan for området.

Datacentret bliver 250.000 kvadratmeter stort - det svarer til cirka 35 fodboldbaner under tag.

Det skal ligge mellem motorvejen og bysamfundet Andrup ved Esbjerg.

Med et kommende datacenter i Esbjerg er der i øjeblikket seks offentligt kendte datacentre på vej i Danmark.

Apple åbner i 2019 et datacenter ved Foulum nær Viborg og har yderligere et center på vej i Kassø ved Aabenraa.

Google har ligeledes købt en grund i Kassø ved Aabenraa med henblik på at opføre et datacenter. Selskabet har også købt en grund uden for Fredericia til et datacenter.

Facebook har reserveret en grund til et datacenter i Fraugde sydøst for Odense.

Om det er en af de tre nævnte it-giganter, der står bag et nyt center i landets femtestørste by, vides endnu ikke.

Borgmesteren i Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen (V), kan heller ikke komme det nærmere.

- Jeg kan bekræfte, at Esbjerg Kommune er blevet kontaktet af en virksomhed, der ønsker at etablere sig i området, og som selv opkøber jorden.

- Vi er ved at udarbejde plangrundlaget, og det forventes på plads ved udgangen af 2018, siger han til Ritzau.

Den første etape af byggeriet ventes ifølge JydskeVestkysten at gå i gang i starten af 2019.

Placeringen kan ifølge avisen hænge sammen med, at området omkring Andrup har en optimal placering i forhold til el-nettet, dataforbindelser og adgang til den nærliggende Esbjerg-motorvej.

Jesper Frost Rasmussen tilføjer, at netop Esbjerg bliver et it-mæssigt knudepunkt for datatrafikken mellem USA og Nordeuropa i kraft af et nyt søkabel, der er under etablering.

