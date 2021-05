Erik Clausen har netop budt sommeren velkommen med et farvel til sit sommerhus i det yderst attraktive ferieområde: Tisvildeleje.

Den folkekære manuskriptforfatter og provokatør har nemlig netop solgt sin 150 kvadratmeter store fritidsbolig efter godt et år på markedet.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Sommerhuset og den 2,2 hektar store grund har den nye ejer betalt 6,5 millioner kroner for, det fremgår af handlens skøde, der netop er blevet tinglyst. Og med et håndslag på den pris har Clausen-parret altså været villige til at forhandle.

Senest var fritidsboligen nemlig udbudt til salg for 7,2 millioner kroner, men forud for det lå der også en yderligere prisjustering. Da huset oprindeligt ramte markedet i februar sidste år, lød prisen nemlig på 8,4 millioner kroner.

Erik Clausen og fruen Pernille Clausen købte selv den store ejendom tilbage i 1994 – allerede dengang havde multikunstneren gjort sig bemærket i det ganske land med blandt andet ”Mig og Charly”, ”Midt om natten” og ”Tarzan Mama Mia”.

Da parret købte sommerhuset, var det da også til en noget anden pris: 1.450.000 kroner stod der på skødet, de i sin tid skrev under på.

Tisvilde, der ligger cirka midtimellem Hundested og Gilleleje på den sjællandske nordkyst, er blandt et af landets absolut dyreste ferieområder.

Sidste år blev sommerhusene i den lille kystby solgt for over 51.000 kroner pr. kvadratmeter – hvilket er cirka samme pris som en ejerlejlighedskvadratmeter på Nørrebro i København. Og det er altså mere end rigeligt til at gøre byen til Danmarks dyreste postnummer at købe sommerhus i.

I Egå og Hornbæk, der udgør resten af landets sommerhus-top tre, betalte køberne nemlig henholdsvis 45.315 og 40.142 kroner pr. sommerhuskvadratmeter i 2020, det viser Boliga.dks salgsprishistorik.

I år har Tisvilde desuden gjort sig bemærket med en anden himmelhøj kvadratmeterpris, da et sommerhus i første række til havet blev solgt for intet mindre end 357.143 kroner pr. kvadratmeter – og dem var der 70 af, så sommerhuset endte med at skifte ejere efter en handel til samlet set 25 millioner kroner, hvilket er 2021s hidtil dyreste sommerhushandel.

Helt så højt gik Clausens kvadratmeter dog ikke, de endte nemlig med at blive solgt for omkring 43.300 kroner pr. styk.

Se Tisvildes lækreste sommerhuse til salg her.