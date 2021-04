Erhvervsministeren vil foreslå, at virksomheder skal have en måned ekstra til at indberette årsrapporten.

Tiden er knap til at få sat de sidste punktummer og prikker over i'erne for de danske virksomheder, der seneste skal indberette deres årsrapporter den 31. maj.

Desuden venter slutafregningen for kompensationsordningerne i forbindelse med nedlukningen også lige om hjørnet.

Derfor vil erhvervsminister Simon Kollerup (S) foreslå en hastelov i Folketinget, der skal gøre det muligt for danske virksomheder at udskyde deres indberetning af årsrapporten med en måned.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg ved, at både virksomheder og revisorer har ekstra travlt i disse måneder, og derfor lytter vi i regeringen selvfølgelig også, når erhvervslivet beder om ekstra tid.

- Med udskydelsen vil der forhåbentligt være bedre tid til at få orden i det hele, så det håber jeg på at få Folketingets opbakning til, siger Simon Kollerup i pressemeddelelsen.

Han forventer, at lovforslaget vil blive hastebehandlet og træde i kraft i maj.

Fristen for indberetningen af årsrapporten vil i så fald ligge på samme dag som slutafregningen i forhold til kompensationsordningerne - 31. maj - der tidligere blev rykket af en måned frem fra den 31. maj af regeringen.

Årsrapporten er en virksomheds indberetning om, hvordan det står til med økonomien i virksomheden. Der står for eksempel, hvor meget en virksomhed har tjent i en given periode.

Dermed kan eksempelvis aktionærer, kreditorer, medarbejdere og kunder få indsigt i, hvordan det står til med økonomien i virksomheden.

Årsrapporten består hovedsageligt af et årsregnskab, en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning.

Som udgangspunkt skal årsrapporten være indberettet til Erhvervsministeriet seneste fem måneder inde i regnskabsåret. Inden den kan indberettes skal den dog godkendes på virksomhedens generalforsamling

/ritzau/