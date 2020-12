Søndag valgte EU og Storbritannien at fortsætte forhandlingerne om det fremtidige handelsforhold.

Selv om EU og Storbritannien fortsat forhandler om en handelsaftale, bør danske virksomheder forberede sig på, at der ikke kommer en aftale.

Det siger Lasse Hamilton Heidemann, EU- og international chef i Dansk Erhverv, som repræsenterer omkring 17.000 virksomheder.

Storbritannien udtræder fra årsskiftet af EU's indre marked og toldunion, og det begynder derfor at haste, hvis en aftale skal på plads inden.

Søndag var egentlig deadline for at nå en aftale. Men forhandlingerne fortsætter altså den kommende tid.

- Det er virkelig vigtigt for dansk erhvervsliv, at der kommer en aftale - eller på det her tidspunkt i det mindste en afklaring, siger Lasse Hamilton Heidemann i en skriftlig kommentar. Han påpeger, at tiden er ved at rinde ud:

- Det er fakta. Derfor fastholder vi vores klare anbefaling til medlemmerne, som er, at de skal forberede sig på, at der ikke kommer en aftale, lyder det fra EU-chefen.

/ritzau/