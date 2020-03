Dansk Industri og Dansk Erhverv opfordrer enstemmigt til at hjælpe de små butikker, der onsdag skal lukke.

Statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede tirsdag aften, at en række butikker og forretninger skal lukke onsdag klokken 10 som det seneste tiltag mod spredningen af coronasmitte i Danmark.

Tiltaget møder opbakning fra danske erhvervsorganisationer, der er dog ikke lægger skjul på, at det kommer til at gøre ondt på mange mennesker.

Dansk Industris direktør, Lars Sandahl Sørensen, beder politikerne om at tage hånd om, at de butikker og forretninger, der skal lukke - herunder frisører, natklubber og fitnesscentre - ikke ender med at gå konkurs.

- Jeg er sikker på, at de her virksomheder forstår alvoren, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Men det er bare rigtig mange menneskers livsgrundlag, der bliver hevet væk under fødderne på dem. Det er erhvervsdrivende og forretninger, som vi alle sammen har glæde af, og som vi alle ønsker skal genopstå.

- Vi har en forpligtelse til at hjælpe dem igennem ved at dække deres lønninger og dække deres udgifter på et niveau, så de kan komme gennem den her krise og genopstå.

Også Dansk Erhvervs direktør, Brian Mikkelsen, føler med mange af de små og mellemstore virksomheder.

- En lang række virksomheder, som allerede var i knæ, står til at blive slået helt ned under gulvbrædderne. Det her gør ondt, det kan jeg lige så godt sige, siger han i en pressemeddelelse.

