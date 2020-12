Det kan få store konsekvenser, hvis ikke hjælpepakker EU-godkendes efter krisebestemmelse, mener organisation.

Det kan få store konsekvenser for virksomhederne, hvis ikke EU godkender de danske hjælpepakker efter en særlig krisebestemmelse.

Det siger Sune K. Jensen, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi i erhvervsorganisationen Dansk Industri.

Alternativet er nemlig et loft over størrelsen på kompensationen, som er væsentlig lavere end det, Danmark har lagt op til.

Loftet for kompensationen for faste udgifter, hvis ikke hjælpepakkerne godkendes efter krisebestemmelsen, er på tre millioner euro per virksomhed frem til sommeren 2021.

- Vi må bare erkende, at den krise, vi står i, er meget dybere, end den vi havde forudset i efteråret, siger Sune K. Jensen.

Det har fået DI til sammen med organisationen Svenskt Næringsliv at sende et fælles brev til EU om at gøre brug af krisebestemmelsen.

Der er fra politisk hold vedtaget flere hjælpepakker, der skal støtte de danske virksomheder igennem den krise, corona har skabt.

Alle kompensationsordninger skal statsstøttegodkendes i EU. Det kan ske under to artikler.

Den ene er en krisebestemmelse, som kan bruges under katastrofer. Det var med denne, der kunne søges statsstøtte i starten af krisen.

Den anden har et loft på, hvor meget virksomheden må få udbetalt. Det er den, der i dag godkendes efter.

Det vil ifølge Sune K. Jensen være katastrofalt for virksomhederne, hvis hjælpepakkerne godkendes med et loft over støtten.

- Der er rigtig mange virksomheder, som har afholdt udgifterne og har været i banken og fået dyrere kassekreditter.

- Nogle af de her virksomheder skal ud at kigge i nyere setup, hvor de måske skal sælge bygninger og leje dem tilbage for at få kapital, siger han.

/ritzau/