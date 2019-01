Et brexit uden en aftale med EU er det værste scenarie for danske virksomheder, siger Dansk Industri.

Et britisk farvel til EU uden en aftale om samhandel vil være det værst tænkelige scenarie for danske virksomheder, der sælger deres varer i Storbritannien.

Sådan lyder det fra Dansk Industri og Dansk Erhverv, der repræsenterer en stor del af landets virksomheder.

Den britiske premierminister, Theresa May, led tirsdag et klart nederlag, da hendes brexitaftale med EU var til afstemning i det britiske parlament.

- En brat overgang vil uden tvivl få stor betydning for de mange tusinde danske virksomheder, som har samhandel med Storbritannien, og som blandt andet skal til at betale told og udfylde eksport- og importdokumenter, siger Anders Ladefoged, der er europapolitisk chef i Dansk Industri, i en pressemeddelelse.

Briterne står lige nu til at forlade EU 29. marts uden at have skilsmissepapirerne på plads.

Den aftale, som var til afstemning i parlamentet, indeholdt blandt andet en overgangsordning frem til 2020.

I den aftale ville handlen med Storbritannien og EU køre videre på samme måde som i dag.

Danske virksomheder solgte i 2017 for 86 milliarder kroner til Storbritannien.

Ifølge Udenrigsministeriet vil det koste danske virksomheder 24 milliarder kroner i tabte indtægter og anslået 1,2 procent på bnp, hvis briterne forlader EU uden en aftale.

Det vil ifølge Dansk Erhverv koste arbejdspladser i Danmark.

- Situationen er meget alvorlig. Usikkerhed er gift for erhvervslivet og for samfundsøkonomien.

- Nu gælder det om at holde hovedet koldt og om at finde nye løsninger hurtigt, siger Brian Mikkelsen, direktør for Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse.

Både han og Anders Ladefoged fra Dansk Industri håber, at de britiske politikere når frem til en løsning.

- Vi håber, at politikerne i Storbritannien kan enes om at finde en alternativ løsning, hvor udfaldet ikke vil være et hårdt brexit.

- Stort set alle andre løsninger er i øjeblikket bedre end et hårdt brexit, siger Anders Ladefoged.

/ritzau/